أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرة ذلك امتدادا سافرا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

وأضاف بيان "الخارجية": "أن قصف مقر هام لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ويتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة".

مصر تتضامن مع قطر

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تعرب عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسؤولياتها، إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.