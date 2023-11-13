عضو التحالف الوطني: نستهدف إرسال 50 قاطرة بشكل يومي إلى الأشقاء في غزة

كشف محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن موقف المساعدات الإغاثية لغزة، مشيرا الى دخول نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف اليوم، مؤكدا على تدفق المساعدات بشكل شبه يومي في إطار مد جسري بري يستهدف إرسال 50 شاحنة بشكل يومي.

إرسال ما يقرب من 200 شاحنة على مدار الأسبوع الماضي

وأضاف عضو التحالف الوطني في تصريح لـ«الوطن»، أن الهلال الأحمر المصري، المسؤول عن دخول المساعدات الدولية القادمة من خلال مطار العريش، موضحا أن التحالف تمكن من إرسال ما يقرب من 200 شاحنة على مدار الأسبوع الماضي، ساهت جمعية الأومان بـ8 شاحنات منها.

وأضاف عضو التحالف الوطني، أن المساعدات الإغاثية التي يقدمها التحالف تضم مستلزمات طبية عاجلة، وملابس وأغطية الشتاء، ومواد غذائية سهلة الفتح، إلى جانب المياه، وألبان الأطفال، مؤكدا أن تدفق مساعدات التحالف الوطني مستمر بشكل يومي من خلال معبر رفح البري.

تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يواصل تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة؛ دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين، في إطار مد جسر بري متواصل من المساعدات بواقع 50 قاطرة يوميا ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف.