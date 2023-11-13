أميرة صابر: العدوان على غزة كشف الكيل بمكيالين في الدول الغربية

قالت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة البريطانية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه الفترات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك حالة من التخبط وازدواجية في المعايير داخل بريطانيا مع الدعم الكبير لإسرائيل في حربها على غزة.

الكيل بمكيالين من الدول الغربية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن أحداث العدوان على غزة كشفت أن هناك كيلاً بمكيالين في عدد من الدول الغربية والأمم المتحدة، لافتة إلى أن إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب اعتراضها على ما فعلته الشرطة مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن، يدل على الحالة السياسية في لندن.

وأشارت إلى أن ما شهدته الحكومة البريطانية، يدل على أن الشعوب هي القادمة، لافتة إلى أن إقالة وزيرة داخلية بريطانية خطوة لما هو قادم في العديد من الدول الغربية بعد التحول اللافت تجاه القضية الفلسطينية.

مظاهرات مليونية في العواصم الأوروبية

وتابعت أنه يوجد مظاهرات مليونية في دول أوروبية في أكبر عواصم العالم للتنديد بما تفعله إسرائيل من حرب وحشية على قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد رد فعل من المؤسسات الأممية تجاه ما يعانيه سكان قطاع غزة.

ولفتت أنه لم يعد مقبولا أن يأتي أحد يسأل من أي جهة أو منظمة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ولابد النظر لما يحدث في أوروبا وما تفعله إسرائيل من انتهاكات ضد المدنيين، مبينة أن هناك دولا تدعي الديمقراطية ولا تنفذها.