«الخارجية الأمريكية»: نطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات لتقليل عدد الضحايا المدنيين 

قالت الخارجية الأمريكية، إنها لا تريد توسيعا للنزاع في شمال إسرائيل مع حزب الله أو مع أي طرف آخر، وتريد من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات لتقليل عدد الضحايا المدنيين، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

من ناحية أخرى، أكد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد المجدلاني، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية بالغة في قطاع غزة، حيث لا توجد مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي والخدمات الصحية، نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.