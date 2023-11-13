رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية الأمريكية»: نطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات لتقليل عدد الضحايا المدنيين 

كتب:

حسن سمير
09:30 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قالت الخارجية الأمريكية، إنها لا تريد توسيعا للنزاع في شمال إسرائيل مع حزب الله أو مع أي طرف آخر، وتريد من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات لتقليل عدد الضحايا المدنيين، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

من ناحية أخرى، أكد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد المجدلاني، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية بالغة في قطاع غزة، حيث لا توجد مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي والخدمات الصحية، نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

 

اقرأ المزيد:

مصادر مطلعة: استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة

«أبو الغيط» يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

بعد إقالتها بسبب أحداث غزة.. معلومات عن وزيرة داخلية بريطانيا

عضو التحالف الوطني: نستهدف إرسال 50 قاطرة بشكل يومي إلى الأشقاء في غزة
بقلم حسن سمير