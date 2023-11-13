روجينا بسالي تشيد بأداء نجلاء بدر في مسلسل صوت وصورة

أشادت المخرجة روجينا بسالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدور الفنانة نجلاء بدر في مسلسل صوت وصورة الذي يعرض حاليا ونال إشادات النقاد الجمهور.

ونشرت روجينا بسالي مشهد لنجلاء بدر من مسلسل صورت وصورة وعلقت عليها قائلة: جميلة «نجلاء بدر» والله احترامي وحبي بيزيد لأي ممثلة بتعمل أم؛ نجلاء بقى طالعة أم لاتنين شباب كبار منهم واحد أطول منها هي شخصيًا.. ده غير الأداء الرصين الهادي اللي كل حاجة فيه محسوبة وعلى الشعرة، عندها حاجة غريبة في المسلسل ده نضج بتقل كده وبتمثل بمزاج وتحسها مرتاحة.. أنا أصلًا بحب نجلاء من زمان بس حقيقي فرحانة لها جدًا، والمرة دي مختلفة بشكل ملفت.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.

وتدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.