عاجل.. بيان مهم من «التموين» بخصوص صرف السلع

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف عمل سيستم صرف السلع التموينية في منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، وعددهم 40 ألف منفذ بقال تمويني يصرفون السلع المدعمة لـ23 مليون بطاقة تموينية.

انتظام عمل سيستم صرف السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين، أنّ سيستم صرف السلع التموينية يعمل بصورة منتظمة يوميا في جميع منافذ بقالي التموين، حيث تبدأ ماكينات صرف السلع التموينية في العمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، لصرف مستحقات السلع للمواطنين حاملي البطاقات.

قائمة أسعار السلع التموينية

ويصرف أصحاب البطاقات التموينية السلع المدعمة بنفس أسعارها على مدار الأشهر الماضية، كما يلي.

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

3- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

4- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

5- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

6 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- كيس شاي ناعم 40 جراما نحو 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

13- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

15- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.