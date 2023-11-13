هل يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين الأكثر من 4 أفراد؟.. اعرف التفاصيل

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل الشائع بين أصحاب بطاقات التموين المستحقين لإضافة المواليد على البطاقات، والاستفادة من زيادة الدعم التمويني المخصص لهم، بشأن إمكانية إضافة المواليد على البطاقات التموينية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد على بطاقة التموين، متاح للأسر الأولى بالرعاية إذا كانت بطاقة التموين أقل من 4 أفراد، أما إذا كانت بطاقة التموين 4 أفراد أو أكثر لا يمكن للأسرة الاستفادة من خدمة إضافة المواليد بسبب عدم توافر شرط الحد الأقصى للبطاقة لديها، وهو ضرورة ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد.

طرق تقديم طلب إضافة المواليد

ونوهت وزارة التموين، إلى أنه لا يوجد أي طريقة لتقديم طلب إضافة المواليد إلكترونيا، مؤكدة أن بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر الرقمي لا يتوفر عليهم أي أيقونة لإضافة المواليد، وأن طريقة التقديم الوحيدة هي من خلال مكاتب التموين والإدارات التموينية في المحافظات.