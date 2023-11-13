الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 20 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال 48 ساعة الماضية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان لها: «أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها».

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بمقتل 5 من جنوده بمعارك نشبت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، كما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 منذ بدء العملية البرية في غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 160 آلية عسكرية

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.