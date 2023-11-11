عاجل.. مقتل 43 من جنود الاحتلال الإسرائيلي وتدمير 160 آلية عسكرية منذ بدء اجتياح غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده بمعارك نشبت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، كما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 منذ بدء العملية البرية في غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، أن الدبابات الإسرائيلية تواجه القتال العنيف وتتراجع في كل مرة تحاول تنفيذ عملية الاجتياح البري.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قامت بتدمير حشدًا لدبابات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قذائف الهاون من العيار الثقيل، كما تم تدمير 3 آليات للاحتلال شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105.

اقتحام مدينة جنين

وأعلن التليفزيون الفلسطيني الرسمي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين من عدة محاور، وهي ضمن مرات عديدة يقوم فيها جيش الاحتلال بمحاولة اقتحام جنين، كما وقعت اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولة اقتحام مدينة جنين من عدة محاور.