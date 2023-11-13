حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تجيب على أسئلة المصريين بالخارج بشأن الانتخابات

أجابت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على جميع الأسئلة الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، موضحة إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر.

ونشرت الحملة الإجابات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» وهي:

ما مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

متى ستجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر؟

تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر على مدار 3 أيام وهي:

-الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023.

-السبت الموافق 2 ديسمبر 2023.

-الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

وفي حالة الإعادة ستجرى الجولة الثانية أيام:

-الجمعة الموافق 5 يناير 2024.

-السبت الموافق 6 يناير 2024.

-الأحد الموافق 7 يناير 2024.

لم يسبق لي استخراج بطاقة رقم قومي فهل يمكنني الإدلاء بصوتي؟

لا لكن في حالة استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي ولا يزال ساريا يحق لك التصويت.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية فهل يمكنني الإدلاء بصوتي باستخدامها؟

لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

لست محتفظا ببطاقة الرقم القومي.. فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟

للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

أدليت بصوتي أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودي بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلي بصوتي في لجنتي الانتخابية داخل مصر؟

لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

أدليت بصوتي في أحد اللجان خارج مصر.. هل يحق لي إعادة الإدلاء بصوتي في لجنة أخرى من اللجان خارج مصر؟

لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

هل من الضروري وجود جواز السفر معي عند التصويت؟

للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

كيف يمكنني الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات جميع مقار لجان الانتخابات الفرعية بالخارج وعنوانها بدولة المقر للتعرف عليها ويُرجى مسح الرمز

ما إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟

- يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه.

- يقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

- بناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

- يضع علامة أمام اسم المرشح الذي اختاره، ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور الإدلاء بصوته.