مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب.

وحرص نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والآلاف من سكان المحافظة على الحضور لتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر، رحب النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، بالحضور مؤكدا أنه يعكس تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وسلط النائب يحيى عيسوي الأمين العام المساعد للحزب، الضوء على إنجازات الدولة المصرية وفي مقدمتها الملف الأمني وحماية الحدود، واستعادة مصر مكانتها بين الأمم.

وعبر النائب الدكتور محمود صلاح أمين حزب حماة الوطن في البحيرة، عن سعادته البالغة بتوحيد صف الأحزاب والكيانات المصرية دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مناشدا الشعب المصري بالنزول والمشاركة ودعم السيسي رئيسا للجمهورية لاستكمال مسيرة التقدم للبلاد.

ووجّه الدكتور الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، الشكر لحزب مستقبل وطن، لمنحه الفرصة والتواجد وسط هذا الحشد الكبير من المحبين للوطن، مؤكدا دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح القمص هدرا وهيب، عضو مطرانية البحيرة، أن الانتماء للوطن له الأولوية المطلقة، موجها رسالة للحضور بضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل، مؤكدا دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ودعت النائبة نيفين الكاتب أمينة المرأة بالمحافظة، عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها بحربه على الإرهاب مرورا بالحفاظ على أمن مصر القومي، وحماية حدود الدولة واستعادة هيبتها.

وخلال كلمتها، أكدت النائبة رشا كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاستحقاق الانتخابي الوشيك شديد الأهمية لأنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية وجغرافية صعبة، تمر بها مصر ما يستوجب التكاتف لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.