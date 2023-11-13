مستقبل وطن بالسويس ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس بقيادة النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بقاعة النصر للبترول بحضور حشد كبير من أهالي السويس من جميع الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

ورحب النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالحضور الجماهيري، موجها الشكر لهم، مؤكدا أن كثافة الحضور تثبت وعي أهالي السويس ودعمهم للقيادة السياسية، معتبرا هذا الدعم بمثابة رد الجميل لرئيس عبر بالوطن إلى بر الأمان، ويمثل فخرا لمصر وللعالم أجمع.

ودعا النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب يجب الجميع إلى التكاتف خلف القيادة السياسية وإعلان تأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة لمواصلة التنمية المستدامة، بما يثبت للعالم أن المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الحكيمة.

وقال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء عملية الواحات، إن الرئيس السيسي نجح في القضاء على الإرهاب، وهو إنجاز عظيم يكفي وحده لإعادة تجديد الثقة فيه.

وأشار النائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية نجحت في العبور بمصر إلى بر الأمان وقضت على كل المؤامرات والأخطار التي كانت تهدف إلى القضاء على مصر، مطالبا المصريين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، إن الرئيس السيسي داعم للصناعة المصرية، وهي قاطرة التنمية الحقيقة وعامل أساسي في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب.

أما الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية فسلط الضوء على رؤية مصر 2030 بالنسبة للتعليم وما حققته الدولة من مستهدفات، سواء من زيادة عدد المنشآت التعليمية، مع تنفيذ برامج تدريب متعددة، وتحديث المناهج العملية بما يواكب احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، قال الأنبا أنطونيوس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة وكل المراحل بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنظر لما شهدته البلاد في عهده من تطور غير مسبوق أعادها إلى الريادة معلنا تأييد الكنسية الكامل لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.