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الخارجية الأمريكية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتقليل الضحايا المدنيين

كتب:

شروق مراد
10:16 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تريد توسيعاً للنزاع في شمال إسرائيل مع حزب الله، أو مع أي طرف آخر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي: «نريد من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات لتقليل عدد الضحايا المدنيين»، وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أدلى بتصريحات بشأن البقاء في غزة «تتعارض مع رؤيتنا».

وقال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ العلاقات الدولية، إن أمريكا تساند إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، والمجتمع الأوروبي منقسم حول ما يدور في القطاع، ولن تكون له كلمة فصل في مسألة العدوان لأن الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة التي أعطت الضوء الأخضر للعدوان ووفرت مظلة سياسية له.

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