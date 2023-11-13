كاذبون.. الاحتلال الإسرائيلي يضلل الحقائق بشأن الحرب على قطاع غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لا تتوقف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يجري على الأرض في غزة، وأيضًا محاولات لا تتوقف لتضليل استهدافهم للمستشفيات والمدنيين، خاصة من الأطفال والنساء.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان، ومحاولة تضليل العالم حول الانتهاكات والمجازر التي تُرتكب في قطاع غزة.

الاحتلال يكذب.. المستشفى القطري به أنفاق

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال في مقطع فيديو إن الفصائل الفلسطينية تستغل المستشفيات بشكل ممنهج كجزء من آلتها الحربية، كما استعرض صورًا وفيديوهات يظهر حفرة أو نفقا يستخدم في البنية التحتية الإرهابية، على حد قوله، داخل المستشفى القطري.

ادعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفاها العديد من الخبراء، مؤكدين أن الفتحة التي زعم جيش الاحتلال أنها فتحة نفق، تعود لغرفة تخزين تحت الأرض، كما نفى رئيس المكتب الإعلامي في حكومة غزة سلامة معروف، كلام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأكد الاستعداد الكامل لاستقبال لجنة تفتيش دولية للوقوف على أوضاع المستشفى، مضيفًا أن كل ما عرضه الجيش الإسرائيلي تضليل وكذب.

الاحتلال يكذب.. مستشفى الشفاء به قاعدة عسكرية للفصائل الفلسطينية

كذب الاحتلال الإسرائيلي استمر أيضًا، وأكدوا أنهم يقصفون المستشفيات في قطاع غزة نتيجة وجود عناصر الفصائل الفلسطينية في أنفاق أسفل المستشفى، لكن المقاومة الفلسطينية نفت ذلك، وأكدت أنها ذريعة لاستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وليس هذا فحسب، بل خرج مادس جيلبيرت، طبيب نرويجي عمل في مستشفى الشفاء لمدة 15 عامًا، قائلًا: «عملت في مستشفى الشفاء لمدة 15 عامًا، تجولت في كل مكان داخل المستشفى، التقطت الصور والفيديوهات، تحدثت مع المرضى والعاملين، حتى إنني كنت أنام في المستشفى، ولم ألاحظ أي دليل على وجود قاعدة عسكرية مطلقًا».

الاحتلال يكذب.. رفض استلام 300 لتر وقود

وخلال الساعات الماضية، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن جيش الاحتلال قدم اقتراحًا بتقديم 300 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء، لكن الفصائل الفلسطينية رفضت استلامه.

مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، خرج في بيان صحفي، وأعلن كذب الاحتلال، وحكى الرواية بالكامل قائلًا: «شخص إسرائيلي تواصل مع المستشفى وعرض تزويده بألفي لتر من الوقود وتم قبول الكمية وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر، ثم تراجع وقال إنه سيزود المستشفى بـ300 لتر فقط، وهي لا تكفي حتى لتشغيل المستشفى لنصف ساعة فقط».

الاحتلال يكذب.. قصف المستشفى المعمداني بصواريخ المقاومة

كما كذبت إسرائيل أيضًا بشأن مجزرة مستشفى المعمداني التي خلفت مئات الضحايا وآلاف المصابين، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن صواريخ الفصائل الفلسطينية هي السبب في استهداف المستشفى المعمداني.

كما حاولت عدة صفحات إسرائيلية منها حساب الناشط المتطرف إيدي كوهين، حيث حاول الترويج عبر «إكس» إلى أن الفصائل الفلسطينية السبب في قصف المستشفى المعمداني، ونشر مقطع فيديو يثبت قصف المستشفى خطأ بصواريخ الفصائل الفلسطينية، لكن بعد ذلك تبين كذبه، إذ تم إثبات أن الفيديو يعود إلى عام 2022.