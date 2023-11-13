مساجد الإسكندرية تصدح بالصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف الخميس المقبل

قال سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه في ظل اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي الديني ومشاركة المساجد في ممارسة دورها الطبيعي والمجتمعي في توعية المواطنين والعمل على نشر المبادئ والقيم الإنسانية ونشر الإسلام الوسطى، تم تفعيل مقارئ القرآن الكريم بمختلف مساجد الإسكندرية، واستمرار مجالس الصلاة على النبي.

مساجد تصدح بالصلاة على النبي

وأشار «سلامة» إلى أن مساجد الإسكندرية الكبرى ستشهد الخميس القادم بعد صلاة العشاء، قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبي في 19 مسجدا بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية، وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله.

قراءة سورة الكهف بالمساجد

وأوضح «عبد الرازق»، أنه من المساجد التي ستجرى فيها مقارئ سورة الكهف وتصدح بالصلاة على نبينا الكريم حتى الآن عددها 19 مسجدا، والمشاركة مفتوحة للمساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المساجد المشاركة هي: