فعاليات فنية رفعت شعار تضامنا مع غزة.. آخرها فيلم حسن الرداد

منذ اندلاع الحرب على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي، وحالة من الغضب والقلق تنتاب كُل إنسان عربي، ومن بين هؤلاء تأثر صناع الوسط الفني العربي والمصري على وجه الخصوص بهذه الأحداث، ما أدى لإلغاء بعض الفعاليات الفنية الكُبرى خلال هذه الفترة.

فيلم حسن الرداد

ولعل آخر هذه الفعاليات التي تم إلغاؤها هو العرض الخاص لفيلم بلموندو حيث نشرت الوطن اليوم عن مصادر خاصة، أن الشركة المنتجة للفيلم قررت عدم تنظيم عرض خاص احتفالًا بانطلاق الفيلم في السينمات، وذلك مراعاة للظروف والأحداث التي تشهدها فلسطين حاليًا، إذ يُعد هذا الفيلم هو أول الأفلام التي تُعلق فكرة الاحتفال بسبب الأحداث الأخيرة.

تأجيل حفلات غنائية

الهضبة عمرو دياب من بين النجوم الذين قرروا تأجيل إحدى الحفلات التي كان من المقرر إقامتها في دبي تضامنًا مع الأوضاع في غزة، ونشر عمرو دياب على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع انستجرام، بيانا قال فيه: «تضامنا مع الأحداث المؤلمة في غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب دياب حتى إشعار آخر، قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة».

ولم يكن عمرو دياب هو الوحيد الذي قرر إلغاء حفل له، أيضًا قررت أنغام إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في دبي، والذي كان مقرر إقامته في نهاية أكتوبر الماضي، وكتبت عبر صفحتها على إنستجرام: «نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين.. تم تأجيل حفل 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة».

كما قرر النجمان أحمد سعد وروبي، تأجيل إحدى حفلاتهما، التي كان مقرر إقامتها في واحدة من الجامعات المصرية، وذلك نظرًا للأحداث الجارية، وقرر الفنان تامر عاشور تأجيل حفله الذي كان مقرر إقامته أمس في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة، وأيضًا قرر عدد من النجوم العرب تأجيل حفلاتهم من بينهم وائل جسار ومحمد عبده وغيرهم.

2023 دون مهرجانات سينما من أجل الأوضاع في غزة

كما قرر عدد من المهرجانات السينمائية الكبيرة في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تأجيل إقامة فعاليات النسخة الخامسة والأربعين منه، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، كما قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتضامنًا مع أهالي غزة، قرر مهرجان الجونة السينمائي، تأجيل فعاليات الدورة السادسة له، والتي كان من المقرر إقامتها من 13 إلى 20 أكتوبر الماضي، والتبرع بـ 5 ملايين جنيه لمساندة أهالي فلسطين، هذا الأمر الذي أتبعه أيضًا وزارة الشؤون الثقافية التونسية بإلغاء الدورة الـ34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك انطلاقه بأيام قليلة، وأصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه إلغاء المهرجان بسبب الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.