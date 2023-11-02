استقالة أمير رمسيس من منصبه في إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

تقدم المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باستقالته منذ قليل إلى الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، بحسبما أعلن الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

استقالة أمير رمسيس من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

ولم يتم الإعلان عن أسباب الاستقالة، حيث اكتفت إدارة المهرجان عبر حسابها على «فيس بوك»، بإعلان خبر الاستقالة فقط، وذكرت بقولها: «تقدم اليوم أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باستقالته من إدارة المهرجان».

حسين فهمي يوافق على الاستقالة

وأشارت إلى موافقة الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على استقالة أمير رمسيس من منصبه كمدير للمهرجان.

تأجيل الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي

وكانت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، قررت تأجيل عقد الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائيوالذي كان مقرر لها من 15 إلى 24 نوفمبر من الشهر الجاري، بسبب أحداث غزة واستشهاد آلاف الضحايا من أبناء القطاع وغالبيتهم من الأطفال.