إلغاء العرض الخاص لفيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد تضامنا مع غزة

يُشارك الفنان حسن الرداد في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، بفيلم «بلوموندو» المُقرر طرحه في دور العرض؛ اعتبارًا من الأربعاء المقبل، إذ يطل على الجمهور بشخصية جديدة تحمل العديد من المفاجآت.

وعلمت «الوطن»، أنّ الشركة المنتجة قررت عدم تنظيم عرض خاص احتفالًا بانطلاق فيلم «بلوموندو» في السينمات، وذلك مراعاة للظروف والأحداث التي تشهدها فلسطين حاليًا، إذ يُعد أول الأفلام التي تلغي فكرة الاحتفال في الآونة الأخيرة.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تميم بلوموندو، الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، لكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا.