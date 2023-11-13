انطلاق موسم تجفيف الطماطم بالأقصر الأسبوع المقبل

تستعد محطة الشهيد ماجد صالح لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بإسنا جنوب الأقصر، لبدء موسم تجفيف الطماطم الأسبوع المقبل، والذي يبدأ في موسم الشتاء لمناسبة حرارة الجو للتجفيف، إذ أنهت المحطة معظم استعداداتها، ويتبقى فقط وضع بعض اللمسات الأخيرة.

خريطة تصدير الطماطم

ومشروع الطماطم المجففة يعد واحدا من أهم المشروعات التي وضعت الأقصر على خريطة التصدير إلى العديد من دول العالم، إذ بدأت الأقصر خلال السنوات الأخيرة في زراعة الطماطم بعدد كبير من الأفدنة وبكميات وفيرة، بعد ارتفاع العائد من بيعها، من حوالي 700 جنيه للطن ليصبح حوالي 2500 دولار، الأمر الذي خلق فرص عمل كثير لأبناء الأقصر من المزارعين الذين دأبوا على توسيع رقعة الأراضي المنزرعة حتى وصلت إلى آلاف الأفدنة.

تجهيز المناشر لتجفيف الطماطم

وأوضح المهندس عبدالكريم دياب، مدير محطة الشهيد ماجد صالح بإسنا، أن استعدادات موسم تجفيف الطماطم تجري على قدم وساق، إذ جرى الانتهاء من تجهيز المناشر، وطاولات الفرز، وإجراء أعمال صيانة الماكينات، وكذا إجراء أعمال التطهير والتعقيم، كما انتهت المحطة من حصر المزارعين المتعاقدين وكمية الطماطم المتوقعة للتوريد للمحطة هذا العام.

ملائمة الطقس لتجفيف الطماطم

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى أن موسم تجفيف هذا العام سيكون جيدا، بسبب ملائمة الطقس خلال الأيام الماضية، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تؤمن المزارع لأنه لا يحمل هم تسويق محصوله في الأسواق المحلية التي دائما ما تفيض عن الحاجة وبالتالي انخفاض الأسعار.

أعلى إنتاجية للطماطم

وتابع: موسم العام الماضي كان جيدا وحققنا أرباحا جيدة، إذ صدرنا 20 حاوية طماطم مجففة، بواقع 20 طنا، بإجمالي 400 طن لكل حاوية، من إنتاج ثلاثة مناشر للطماطم المجففة بالأقصر، بمراكز إسنا وأرمنت والقرنة، حيث شهد هذا العام أعلى إنتاجية منذ بدء تنفيذ مشروع التجفيف في عام 2015.

قرابة مليون و200 ألف دولار

واستطرد قائلا: أسعار الطماطم المجففة، ارتفعت إلى مستويات قياسية إذ بلغ سعر الطن الواحد هذا العام حوالي 3000 آلاف دولار، بمعنى أن إنتاجية هذا العام حققت أرباحا قرابة مليون و200 ألف دولار.