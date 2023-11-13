أطفال يصرون على التبرع بالدم لصالح شهداء غزة في الأقصر.. والحملة ترفض

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح شهداء غزة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بمركز شباب العوامية بوسط المدينة، واقعة أثارت إعجاب رواد السوشيال ميديا، إذ حاول أطفال بمنطقة العوامية بالأقصر، إقناع منظمة أحد القوافل التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتبرع بالدم، وهي بدورها تحاول جاهدة إقناعهم بأن أعمارهم لا تسمح بالتبرع، وسط إصرار شديد منهم لدعم أهالي غزة.

الشروط لا تنطبق على أعمارهم

وقالت أميرة كمال، متطوعة في تنظيم الحملة، إنها فوجئت بثلاثة أطفال يطلبون التبرع بالدم لصالح شهداء غزة، وعندما أخبرتهم بأن الشروط لا تنطبق على أعمارهم وأنه يمثل خطورة على صحتهم، أصروا على التبرع على مسؤوليتهم، وبعد جدال أقنعتهم بأن يساعدوا القافلة بدعوة أهالي المنطقة بالتبرع لصالح شهداء فلسطين.

أثار إعجاب مسؤولي الحملة

وأضافت كمال في تصريح لـ«الوطن»، أن موقف الأطفال أثار إعجاب مسؤولي الحملة الذين عبروا عن انبهارهم بمدى بطولة هؤلاء الأطفال، وحبهم للأشقاء الفلسطينين، وقررت توثيق ما يحدث بالفيديو ونشرته على موقع «فيس بوك» ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من المواطنين.

حملة للتبرع بالدم لصالح شهداء غزة

وكانت مديرية شباب الأقصر، نظمت يوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم لصالح شهداء غزة بمركز شباب العوامية بوسط المدينة، بالتعاون مع بنك الدم، وشهدت الحملة توافد عدد كبير من المواطنين الراغبين في التبرع بالدم، كما نظمت حملة أخرى السبت بمركز شباب البعيرات غرب الأقصر وشهدت توافدا كبيرا من الأهالي للتبرع بالدم.