ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعاليات دورته الـ16 بحضور وزيرة الثقافة

اختتم ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته 16، اليوم الاثنين، فعالياته التي انطلقت في الفترة من 1 حتى 13 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ولفيف من الفنانين التشكيليين العرب والمصريين والأجانب، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

وافتتحت وزيرة الثقافة نتاج الأعمال الفنية التشكيلية والتي زاد عن 30 لوحة، وأجرت لقاءات مع أصحاب تلك الأعمال الذين تحدثوا عن رؤيتهم الفنية التشكيلية التي استلهموها خلال فترة إقامتهم في الأقصر، وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهور مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، وكلمات لبعض ضيوف الحفل ثم الختام بتكريم الفنانين المشاركين في الملتقى.

دعم القضية الفلسطينية

وشهدت الأعمال الفنية التشكيلية، دعما للقضية الفلسطينية عبر لوحة للفنان المصري محمد عبدالهادي.

تكريم الفنان حلمي التوني

وكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، ويشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم «محمد عبد الهادي، سلام يسري، عاليا عيسى، عمر سنادة، محمد تيسير حامد، مروة ناجي، مهاب عبد الغفار، يسرا حفض، نهى الهامي».

كما يشارك من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق، والفنانة السعودية أمل فلمبان، أما من مختلف دول العالم فقد شارك كل من اليكساندر زيرنوكلييف من روسيا، الفيا سارجين من تتارستان، أتوسا رحمانيفار من الولايات المتحدة، لوسينه تومانيان من أرمينيا، ريوسوكي كوندو من اليابان، سانجي شريستا من نيبال.