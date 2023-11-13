آلاف الأقباط يواصلون الاحتفال بمولد مارجرجس الروماني في الأقصر

يواصل دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم، فعاليات الاحتفالات لليوم الثالث على التوالي، إذ توافد المئات من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الدير للمشاركة في احتفالات ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

سريع الندهة البطل الروماني

ويزور الأقباط الدير للتبرك والاحتفال وتقديم النذور طلباً من سريع الندهة البطل الروماني مارجرجس شفاعة صلاته وسرعة استجابته طلباتهم، من خلال تقديم الشموع والماشية، كما يشارك العديد من المسلمين على مدار 6 أيام من شهر نوفمبر من كل عام، لتهنئة اخوانهم الأقباط بالاحتفال بمارجرجس بديره العامر بجبل الرزيقات فى غرب الأقصر.

مسلمو ومسيحو مصر

كما يحرص الأقباط من زائري الدير على أداء الصلوات والاستمتاع بالترانيم والكلمات الروحية، إضافة إلى دق الوشوم وغيرها من النشاطات التي يتشارك فيها مسيحو ومسلمو مصر في جو من البهجة والسعادة، طوال فترة الاحتفال والتي تبدأ من 11 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر المقبل.

دورة الشهيد العظيم مارجرجس

وينتظر الزوار خروج دورة الشهيد العظيم مارجرجس، والتي تعد من أهم المراسم التي يحرص عليها الأقباط خلال فترة الاحتفال، حيث يظهر المطارنة والأساقفة والقساوسة والرهبان خلف الأيقونة مباشرة مصطفين في صفين، ويأتي من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح.