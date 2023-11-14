نيمار يظهر بشكل صادم للجميع بعد الإصابة.. لماذا فعل ذلك؟ «صورة»

يبدو أن نيمار آسيا لن يختلف عن نيمار القارة العجوز، إذ اعتمد البرازيلي ابن عائلة دا سيلفا، قصات شعر مختلفة واستثنائية أثناء مسيرته في أوروبا، وبعد الانتقال إلى الدوري السعودي، توقع البعض أن يتغير أسلوب حياة مهاجم الهلال غريب الأطوار، لكنه لم يحدث، فماذا فعل مجددًا؟.

صورة نيمار بدون شعر تثير دهشة الجميع

قصة شعر هي الأغرب في تاريخ نيمار دا سيلفا، الذي عرف باعتزازه الشديد بشعره، الذي تارة يلونه بالأبيض وأخرى بالأصفر ومرات عديدة يعتمد قصات غير عادية، لكن تلك المرة ظهر بدونه، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

"أصلع وبشارب".. هكذا علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على قصة شعر نيمار الجديدة، بعدما تعمد التخلي عن شعره بالكامل، وذلك أثناء رحلة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

حالة من الدهشة صاحبت نشر نيمار دا سيلفا صورته الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما ظهر برأس خالي من الشعر، وبدون لحية مع وجود شارب، الأمر الذي جعل جماهير البرازيلي ومشجعيه يبدون آرائهم في مظهره الجديد، الذي قام به من أجل تغيير مظهره الذي اعتاده الجميع في الفترة الأخيرة، مستغلًا العطلة الإجبارية بسبب الإصابة.

"نيمار، الرجاء حذف القصة وشاربك".. هكذا كتب أحد المعجبين تعليقًا على صورة المهاجم البرازيلي، فيما أضاف آخر: "لقد صادفت للتو مظهر نيمار الجديد..انظر إلى الشارب!".

يأتي هذا التغيير، في الوقت الذي يتعافى خلاله نيمار من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في وقت سابق من هذا العام، إذ خضع على إثرها لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي، في مايو الماضي، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة تتخطى فبراير المقبل.

على الرغم من إصابته، لا زال نيمار أحد أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، إذ وفقًا لعدد من التقارير يتقاضى النجم البرازيلي مبالغ مالية تزيد عن 130 مليون جنيه إسترليني في الموسم، رفقة نادي الهلال السعودي.