وزير فلسطيني: 250 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل القصف الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن نحو 250 ألف وحدة سكنية تضررت في قطاع غزة بفعل القصف الإسرائيلي، منها 51 ألف وحدة دُمرت كليًا ولم تعد موجودة.

دمار كبير

وأضاف مجدلاني -في إفادة صحفية- أن هذا الدمار الشامل يفسر العدد الكبير من النازحين في قطاع غزة، والذي يتجاوز مليون ونصف المليون نازح يشكلون نحو 70% من سكان قطاع غزة، والذين باتوا محشورين الآن في نحو نصف مساحة القطاع.

وأشار إلى أن تدمير المنازل في قطاع غزة مُتعمد من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إجبار سكان القطاع على النزوح قسريًا.

توقف الخدمات الأساسية

وتابع مجدلاني أن الخدمات الأساسية في القطاع متوقفة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، فلا توجد مياه صالحة للشرب أو وقود، علمًا بأن عدد اللاجئين في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والوكالات الدولية الآن فاق الـ710 آلاف لاجئ، مع انهيار كل الخدمات الصحية، وانقطاع الكهرباء، وعدم وجود المواد الغذائية ومياه الشرب، مما ينذر بكارثة إنسانية.