نقابة الصحفيين: سقوط 50 شهيدًا من الإعلامين في قطاع غزة

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية اليوم، رفع عدد الشهداء في صفوف الزملاء من الإعلاميين والصحفيين إلى 50 شهيدا، مطالبًا بمحاكمة مجرمي الحرب من الاحتلال الإسرائيلي على إثر الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني، وأهل غزة على وجه الخصوص، ومن بينهم الصحفيين والإعلاميين.

مطالبات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين

وكانت نقابة الصحفيين في بيان لها قد خاطبت في وقت سابق 9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في 3 نوفمبر من كل عام.

وطالبت النقابة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب، وتشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان، وتتولى إصدار تقرير يرصد ويوثّق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، والضفة الغربية وجنوب لبنان

وكشفت النقابة عن حالات قتل أخرى للصحفيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلًا عن إصابة أكثر من 20 صحفيًا وقت إرسال التقرير وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي .

تدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية

وأشارت النقابة إلى أن الجريمة بحق الصحفيين لا تقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى استهداف وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية، فضلًا عن تدمير أكثر من 35 منزلًا للصحفيين، مما أدى لاستشهاد عشرات من أسر الصحفيين بينهم أسرة الزميل وائل الدحدوح، فضلا عن اعتقال 18 صحفيًا بالضفة الغربية ليصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى أكثر من 30 صحفيًا وصحفية وقت إرسال التقرير.