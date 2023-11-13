عاجل.. يقاتل داخل قطاع غزة.. فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي

أعلنت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، انقطاع الاتصال بابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة منذ أيام.

ميشال هرتسوغ، زوجة الرئيس الإسرائيلي الحادي عشر، قالت لهيئة البث الإسرائيلية «كان» ولإذاعة «كان ريشيت بيت»، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في قطاع غزة، وهو في الصفوف الأمامية الأولى، ومنذ ساعات، انقطع الاتصال به، ولا نعرف أخباره.

زوجة الرئيس الإسرائيلي: هذه الأيام صعبة

وقالت زوجة الرئيس الإسرائيلي: «لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، ولكن لدينا أمل، أعتقد أنه بالنسبة لجميع الأمهات، وبالنسبة للنساء بشكل عام، هذه الأيام صعبة».

وأضافت: «إلى جميع الجنود، وإلى كل شخص على خط المواجهة، وإلى الجميع، هناك أمل حقيقي في أن يعود الجميع بسلام».

وللرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ثلاثة أبناء، هم: نوعم وماتان وروعي، ولم تذكر زوجة الرئيس الإسرائيلي أي من الثلاثة يخدم في غزة.