بدء حصاد محصول الأرز في منطقة بحيرات مفيض توشكى لأول مرة

كشف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق موسم حصاد الأرز بإنتاجية عالية مع بداية السماح للمزارعين بزراعة الأرز على بحيرات مفيض توشكى بمركز باريس، وجرى توفير تقاوي بأسعار مخفضة للمزارعين.

أسعار رمزية للأراضي في الوادي الجديد

وأضاف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة للحفاظ على المخزون الجوفي، وتم فتح باب الحصول على قطعة أرض زراعية تتراوح ما بين 5 إلى 10 فدادين بأسعار رمزية مع وضع مهلة للسداد لراغبي زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس.

شروط مبادرة زراعة الأرز في مفيض توشكي

وأوضح، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحافظة أعلنت مجموعة من الشروط وخاصة من مبادرة زراعة الأرز فى منطقة مفيض توشكي التابعة لمركز باريس فقط والتي تتم على مستوى المحافظة، وجاءات الشروط كالتالي:

- يجب على المتقدم أن يكون من أبناء الوادي الجديد

-ألا يكون المتقدم موظفاً.

-ويجب أن يكون مسجلاً بالقوى العاملة ومقيد أنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومى سارية.

- يتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بديوان عام الوحدة المحلية.