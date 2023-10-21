رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكوفية الفلسطينية تتصدر مسيرات أحزاب موريتانيا لدعم الشعب الفلسطيني

كتب:

أ ش أ
11:48 م | السبت 21 أكتوبر 2023
مظاهرات داعمة لفلسطين

مظاهرات داعمة لفلسطين

نظمت الأحزاب السياسية الموريتانية، مسيرات حاشدة كان أبرزها المسيرة التي أطلق عليها «غزة الجرح النازف»، وتقدمتها قادة الأحزاب السياسية ونواب البرلمان الذين يقودون المسيرة يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويرفعون الأعلام الفلسطينية.

تظاهرات في شارع جمال عبد الناصر

وصدحت حناجر عشرات الآلاف من أبناء العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء السبت على طول شارع جمال عبد الناصر في قلب نواكشوط شعارات من قبيل «تحيا فلسطين، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية، ويسقط الاحتلال».

كما رفعت المسيرة التي دعت إليها أحزاب سياسية من مختلف الطيف السياسي الموريتاني، من الموالاة والمعارضة، خلال اجتماع مشترك، شعارات من أبرزها «مجزرة المعمداني جريمة حرب»، و«ارفعوا حصار الموت عن غزة».

تنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وندد المشاركون في المسيرة بالعدوان المستمر على سكان قطاع غزة، واصفين ما يتعرض له السكان بأنه إبادة جماعية.

وخلال المسيرة، أقيمت منصة متحركة عليها مكبرات صوت، كان يتعاقب عليها الشعراء والخطباء، وسط تفاعل واسع من المحتجين الغاضبين.

اقرأ المزيد:

منظمات عالمية: الدور المصري في إغاثة المدنيين بـ«غزة» ينقذهم من أزمة إنسانية

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 210

الجزائر تبدأ تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة

وكالات الأمم المتحدة تحذر: «الوضع في غزة كارثي»
بقلم أ ش أ