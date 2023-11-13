قصواء الخلالي تستعرض تقريرا بعنوان «العدوان على غزة» وحجم المساعدات المصرية

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، تقريرًا بعنوان «العدوان على غزة.. حتى اليوم»، بلغت حصيلة الشهداء حتى اليوم في غزة 11 ألفا و240 فلسطينيًا، من بين الشهداء 4630 طفلًا و3130 امرأة، تسبب العدوان في إصابة أكثر من 29 ألف شخص، ويوجد تحت الأنقاض 2700 مفقود، بحسبما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس الأحد.

المساعدات المصرية إلى غزة وصلت إلى 7 آلاف طن

تهدم جزئيًا نحو ربع مليون مسكن، فضلًا عن 40 ألفًا غير صالحة للسكن، ويمثل هذا الرقم 60% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في غزة، ووصلت إمدادات الجسر الجوي، الذي استقبله مطار العريش، من مختلف دول العالم، حتى اليوم إلى 3000 طن، فيما استقبل الجسر البري 7000 طن، مقدمة من المؤسسات المصرية.

شكَّلت المساعدات الغذائية من مجمل المساعدات 50%، بينما شكَّلت المساعدات الطبية 25%، والمساعدات الإغاثية 25% أيضًا.