عمرو خليل عن مبادرة «الشركة المتحدة»: رمز لتضامن مصر مع أشقائنا في فلسطين

كان الإعلامي عمرو خليل واحد من الإعلاميين الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم، لدعم الأشقاء في غزة أمام معبر رفح.

عمرو خليل يشيد بدور المتحدة في دعم أشقائنا في فلسطين

وعن مشاركته في هذا الحدث الكبير قال الإعلامي عمرو خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن ما حدث اليوم شيء مشرف وعظيم لأي إعلامي مصري أن يشارك ولو بشيء بسيط للغاية في دعم أخواتنا في قطاع غزة، وخاصة عندما يكون منتميا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي كانت حريصة على تنظيم الحدث.

وتابع عمرو خليل قائلا إنه إحساس عظيم بأن تكون متواجدا أمام معبر رفح على بعد أمتار قليلة جدا عن أشقائنا في قطاع غزة، قائلا: «قد يكون تواجدنا هنا اليوم هو أمر بسيط للغاية في مقابل التضحيات الكبيرة التي يقدمها أشقاؤنا في غزة، ولكنها رمز لتضامن مصر بشكل عام والإعلام المصري بشكل خاص والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معهم من داخل قلوبنا، والقافلة التي قدمت اليوم هي أقل شيء يمكن أن نقدمه كشكل من أشكال التضامن وإن شاء الله تكون دي بداية لما هو قادم».