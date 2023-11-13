ملك قورة تتطوع في الهلال الأحمر لتجهيز المساعدة لـ أهل فلسطين

حرصت الفنانة ملك قورة، على التطوع في الهلال الأحمر، لمساعدتهم في تجهيز المساعدات الغذائية والإنسانية، لصالح شعب فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء، وعدد آخر من الضحايا، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت ملك قورة، مجموعة صور أثناء مشاركتها الهلال الأحمر، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نجاح ملك قورة الأخير في حكاية «ما تيجي نشوف»

وحققت الفنانة ملك قورة، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركته في حكاية «ماتيجي نشوف»، التي كانت تدور أحداثه حول 6 أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود اختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم مع تتابع الأحداث.

وشارك فى بطولة الحكاية عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هنا شيحة، إسلام جمال، نهي عابدين، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيماء الشريف، سعيد صديق، فاتن واصل.