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سفيرة فلسطين لدى تشيلي: ما يحدث للفلسطينيين في غزة نكبة جديدة

كتب:

مريم جاد
08:01 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
سفيرة فلسطين لدى تشيلي فيرا بانون

سفيرة فلسطين لدى تشيلي فيرا بانون

أكدت سفيرة فلسطين لدى تشيلي، فيرا بانون، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة نكبة جديدة تتعدى الأزمة الإنسانية، وقالت إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه يريد إعادة احتلال شمال غزة، أما الشعب الفلسطيني فإن هدفه هو الحرية والعيش بكرامة.

وتابعت السفيرة الفلسطينية لدى تشيلي بقولها: «اليوم نرى تطوراً واضحاً وجلياً والتعبير عنه بشكل لا لبس فيه، وهو أن الاحتلال يريد إعادة احتلال شمال غزة دون سكانها الفلسطينيين».

قرارات دولية كثيرة دون تنفيذ

وأضافت فيرا بانون، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين: «هناك قرارات كثيرة اتخذت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بأكثر من 1200 قرار لصالح الفلسطينيين، من أجل إقامة دولة فلسطينية، أو وقف المستوطنات، وللأسف لا يتحقق أي شيء على الأرض».

وتابعت: «بالنسبة لموقف تشيلي، فقد أدان رئيس البلاد ما حدث في 7 أكتوبر، ولكنه يرفض ما يحدث في غزة هذه الأيام أيضاً، ويرى أن هناك معايير مزدوجة، وقال لجو بايدن إنه مع الإنسانية، حيث طلب من سفيره في تل أبيب العودة إلى تشيلي، وهو الآن موجود في تشيلي، كما أن البرلمانيين والحكومة، فإنها تدين ما يحدث للفلسطينيين بشكل عام».

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بقلم مريم جاد