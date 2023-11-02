نقيب المحامين السودانيين: موقف مصر مشرف في مساندة القضية الفلسطينية

أكد نقيب المحامين السودانيين الدكتور عثمان الشريف، أن الشارع العربي يقف إلى جانب القيادة المصرية والشعب المصري، في مواجهة أي مؤامرة خارجية تريد النيل منه، معربا عن تقديره لموقف مصر المساند للحق الفلسطيني، ورفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بهدف تصفية قضيته.

وقال في كلمته بمؤتمر المحامين لدعم فلسطين، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم، يمثل فظائع وجرائم دولية هزت ضمير الإنسانية ووجدانها وتستوجب المحاكمة الدولية لمرتكبيها.

وأعرب عن تقديره وشعب السودان لموقف مصر قيادة وشعبا الداعم للشعب السوداني في محنته الراهنة في مواجهة من يريدون تدمير السودان وشعبه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.