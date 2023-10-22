للمرة الثانية.. نقابة المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني (صور)

نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وحضر المئات من المحامين وأعضاء مجلس النقابة، الوقفة التضامنية مرددين مجموعة من الهتافات لدعم غزة.

وقفة تضامنية

وتأتي الوقفة التي تعد الثانية، التزاما بقرار مجلس نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

تضامن مع الشعب الفلسطيني

وشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.