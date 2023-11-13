أمانة شباب القاهرة بـ«مستقبل وطن» تناقش دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة شباب القاهرة برئاسة المهندس محمد زكي، أمين الشباب، وبحضور النائب ناجح جلال، أمين التنظيم، اجتماعا مع أمناء الشباب بالأقسام لمناقشة دور الأمانة خلال الفترة المقبلة في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاستحقاق الرئاسي القادم.

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس بقيادة النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بقاعة النصر للبترول بحضور حشد كبير من أهالي السويس من جميع الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

مستقبل وطن يدعم السيسي من المحافظات

وفي البحيرة، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب.

وناقش حزب مستقبل وطن عدد من الملفات المهمة، خلال استضافته وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لتعزيز التعاون الثنائي وطرح القضايا والرؤى المستقبلية المشتركة بين الطرفين.