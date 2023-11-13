مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: تنظيم داعش يعمل على تشويه الأفكار لدى تابعيه

قال الدكتور محمد عبد الحليم، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد يصدر بـ13 لغة ويعمل على دراسة الظواهر الإرهابية من مختلف الجوانب، مشيرًا إلى أن المرصد قام بإعداد دراسة حول حقيقة كون الإرهابي مريض نفسي أم مشوه فكريًا؟، وفي النهاية توصلنا إلى أن فكرة قبول الجماعات الإرهابية شخصية مريضة نفسيا أمر مستبعد، خاصة أن الجماعات المتطرفة لا يمكن أن تقبل المرضى النفسيين، لأن هذا يشكل خطرا على هذه الجماعات.

وتابع عبد الحليم خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن تنظيم داعش يعمل على تشويه الأفكار لدى تابعيه، من خلال الاجتزاء أو التأويل الخاطئ، كما أن تفكير دولة الاحتلال يعمل على التشويه المعرفي من خلال تشويه المناهج الدراسية، حيث أن أدب الطفل العبري يحتوي على الكثير من النفايات الفكرية، والاستعلاء والاحتقار للغير، خاصة الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي فالمناهج العبرية تؤدي إلى خروج متطرفين.

ولفت إلى أن الشعب الإسرائيلي مشبع بالتطرف والإرهاب، بدليل صعود وزراء متطرفين إلى السلطة مثل وزير التراث الذي طالب بإلقاء القنبلة النووية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.