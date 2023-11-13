هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الحرب على قطاع غزة؟.. باحث يُجيب

كشف الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، مصير الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، موضحاً أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه يومياً خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر البورصة في تل أبيب أكثر من 27 مليار دولار، ودفع البنك المركزي الإسرائيلي 25 مليار دولار للحفاظ على سعر الشيكل.

%8 من العمالة الإسرائيلية تحارب

وقال شادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن 8% من العمالة الإسرائيلية تحارب حالياً على الجبهة في غزة أو في لبنان، وهذا يعني أن الإسرائيليين يتعمدون بشكل واضح على العمالة من غزة لأنها رخيصة وبعد الحرب ستكون هناك إجراءات عقابية وتُمنع دخول العمالة من غزة لإسرائيل، وبالتي يسبب ذلك ارتفاعاً في مدخلات الإنتاج بسبب أجور العمال، خاصة في الصناعات التحويلية والزراعة وهي صناعات كثيفة العمالة، من ثم ارتفاع تكلفة المنتج الإسرائيلي بشكل كبير، الأمر الذي يكلف إسرائيل خسائر كبيرة.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية

وعن استمرار الحرب وتطورها ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، أضاف الباحث الاقتصادي، أنه في حالة تطور الحرب واستهداف ممرات النفط، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها النجاة، وستشهد موجة تضخم هي الأعلى ويتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة ويبدأ في موجة تشدد نقدي جديدة، كل هذه الأمور تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي يعاني حالياً بسبب الاضطرابات في قطاع السيارات وعدم رفع الأجور.