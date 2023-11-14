«البحوث الفلكية»: غدا الأربعاء أول أيام جمادى الأولى و «رمضان» 11 مارس

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن غدا الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى 1445 هجريا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، منوها إلى أن جميع المواعيد التي يعلنها المعهد تكون وفقا للحسابات الفلكية.

أول أيام رمضان

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن أول أيام شهر رمضان 2024 ميلادياً سيكون 11 مارس المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، لافتا إلى أن عدة شهر رمضان 2024، وفقاً للحسابات الفلكية سيكون 30 يوماً، منوهاً إلى أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية شهر رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية.

حسابات الشهور

وأكد رئيس «القومي للبحوث»، أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله لحساب مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية فلكياً، على أن يكون الموعد النهائي لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من استطلاع الهلال كل شهر، بالتنسيق مع اللجان العلمية التابعة للمعهد من المواقع الرسمية المحددة لذلك.