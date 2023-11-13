بعد استطلاع هلال جمادى الأولى.. اعرف موعد شهر رمضان 2024

ينتظر المسلمون بفارغ الصبر حلول شهر رمضان المبارك، ويحسبون الأيام المتبقية على حلوله، خاصة بعد استطلاع هلال جمادى الأولى، وإعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية، وذلك بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 - 29 ربيع الآخر 1445 هجرية.

موعد شهر رمضان 2024

وأكدت دار الإفتاء، في بيانها، عدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادي الأولى، وبذلك يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر ربيع الآخر، والأربعاء أول أيام شهر جمادي الأولى لعام 1445 هجرية.

كم يوما على موعد شهر رمضان 2024

وباستطلاع هلال جمادي الأول، تشير جميع النتائج الفلكية والحسابات، إلى أن موعد شهر رمضان 2024 لم يتبق عليه سوى أشهر معدودة «جمادى الأولى - جمادى الآخرة - رجب - شعبان».

وبهذه الحسابات الفلكية تُشير النتائج الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1445 للعام الميلادي 2024 يوم الاثنين 11 مارس، أي يتبقى على الشهر الكريم أقل من 120 يوما.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 14/11/2023م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1445هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 15/11/2023م.