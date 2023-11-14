الخارجية الأمريكية: مقتنعون بإدارة الفلسطينيين لغزة وتوحيدها مع الضفة الغربية

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأمريكية مقتنعة بإدارة الفلسطينيين لغزة وتوحيدها مع الضفة الغربية، مؤكدا: «ندعم إعادة إعمار غزة وفق آلية مستدامة».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أنه يجب بذل الجهود للحد من معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن العمليات في غزة أسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين.

وصرحت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد بطل المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة إبراهيم قصيعة في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال غزة، هذا بجانب سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 20 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على بلدة «بني سهيلا»، شرقي خان يونس بقطاع غزة.