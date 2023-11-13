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المرشح الرئاسي فريد زهران: أمريكا تتحمل وزر الجرائم المرتكبة في غزة

كتب:

محمد عزالدين
11:50 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
فريد زهران

فريد زهران

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على غزة يؤلمنا جميعا، ونرى طوال الوقت قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وهذه جرائم واضحة ضد الإنسانية.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، أن الرأي العام العالمي والشعوب الغربية تستيقظ الآن وتتفهم أكثر ما يحدث داخل قطاع غزة من وحشية، لكن هناك تواطؤ من الحكومات الغربية تجاه هذه الجريمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل: "تتحمل الإدارة الأمريكية والحكومات الأمريكية وزر هذه الجريمة أمام التاريخ، فإسرائيل ترتكب في غزة جرائم يندى لها الجبين وسط صمت غربي واسع من قبل الحكومات، كما أن صمود الشعب الفلسطيني حاليا هو الحل، والموقف الرسمي المصري متوافق عليه من جميع القوى الوطنية".

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