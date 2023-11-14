الساحة الرضوانية بالأقصر تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي غدا

تنظم ساحة الشيخ أحمد رضوان، بقرية البغدادي بمدينة البياضية جنوب الأقصر، مؤتمرًا، غدا الأربعاء، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

ويقام المؤتمر برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، عميد العائلة، وجميع عائلات البغدادي والبياضية، لدعم الرئيس السيسي، في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ 9 سنوات ماضية، ومن أجل القضاء على الإرهاب، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ قواعد الدولة، وازدهار السياحة في مصر والأقصر.

موعد عقد المؤتمر

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الساحة «الرضوانية»، عقب صلاة العصر، لتوجيه رسالة دعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية، وأهالي الأقصر والمحافظات المجاورة المترددين على الساحة.