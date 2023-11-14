«التضامن»: غدا صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

يبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، البالغ عددهم 22 مليون مواطن، بواقع 5.2 أسرة، في صرف المعاش غدا الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، متضمنة الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي في أكتوبر 2023 بنسبة 15%، حيث يصرف دعم تكافل وكرامة في منتصف كل شهر، بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهريًا لكل أسرة.

مميزات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

1- تستفيد أسر تكافل وكرامة من الدعم النقدي.

2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى داخل كل أسرة.

3- جميع أسر تكافل وكرامة تستطيع الحصول على كشف طبي مجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.

4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.

5- توفير 250 منحة دراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف قيمة الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهي:

- منافذ فوري.

- الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

- مكاتب البريد.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

-أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عاما.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوى الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرض زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفالا من عمر 6 سنوات مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.