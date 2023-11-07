«التضامن»: إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من الدقهلية لـ«تكافل وكرامة»

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قافلة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، لتقديم خدمات «الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية» لأهالي المركز، حي تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات بحاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع «مستورة»، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

كما تفقد الوزيرة والمحافظ، القافلة الطبية التي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وسلّما أجهزه تعويضية لـ35 حالة من ذوي الإعاقة من أسر الصيادين، وافتتحا المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه نحو 1000 من أسر الصيادين، بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.