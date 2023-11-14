شبورة كثيفة تغطي الطرق السريعة في الوادي الجديد اليوم

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة بالمحافظة، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، فإنه تظهر شبورة مائية كثيفة أحياناً على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة القاهرة، حيث هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع احتمالية وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وناشدت سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر وعدم السير في وجود الشبورة المائية إلا في الضرورة القصوي.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الثلاثاء

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فأن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء كالتالي:

درجات الحرارة في بني سويف العظمى 27 والصغرى 18

درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 21

درجات الحرارة في الفيوم العظمى 27 والصغرى 17

درجات الحرارة في المنيا العظمى 28 والصغرى 17

درجات الحرارة في أسيوط العظمى 29 والصغرى 18

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 30 والصغرى 19

درجات الحرارة في قنا العظمى 31 والصغرى 20

درجات الحرارة في الأقصر العظمى 32 والصغرى 22

درجات الحرارة فى أسوان العظمى 33 والصغرى 22

درجات الحرارة في الغردقة العظمى 32 والصغرى 22