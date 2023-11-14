شبورة مائية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. طقس اليوم في محافظات الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في محافظات الصعيد، حيث تسود شبورة مائية كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على محافظات شمال الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع احتمالية وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات شمال الصعيد

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد حار على جنوبه نهارًا، مائل للبردوة ليلًا على محافظات شمال الصعيد، لطيف على جنوبه، اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الثلاثاء

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فأن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 27 والصغرى 17

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 27 والصغرى 18

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 28 والصغرى 17

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 29 والصغرى 18

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 30 والصغرى 19

درجات الحرارة في قنا: العظمى 31 والصغرى 20

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 31 و الصغرى 21

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 32 والصغرى 22

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 33 والصغرى22

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 32 والصغرى 22