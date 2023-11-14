«تمرد دبلوماسي» في باريس.. سفراء فرنسيين يرفضون دعم ماكرون لإسرائيل

تخبط كبير تشهده الدبلوماسية الفرنسية، كشفته رسالة «أسف» وجهها عددا من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط لانحياز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، التي اعتبرت الرسالة أن المذكرة تعد بمثابة «تمرد دبلوماسي».

واعتبر السفراء الفرنسيون وفقا للمذكرة أن انحياز الرئيس الفرنسي للاحتلال يشكل قطيعة مع الموقف التاريخي المتوازن لفرنسا تجاه «الإسرائيليين والفلسطينيين».

الموقف الفرنسي المساند لإسرائيل لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط

وكتب السفراء في المذكرة أن «الموقف الفرنسي المساند لإسرائيل منذ البداية، لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط كما يعد قطيعة مع الموقف التاريخي المتسم بالتوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي، مشيرة إلى أن نحو 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وبعض بلدان المغرب الكبير وقعوا مذكرة جماعية للإعراب عن أسفهم لما أطلقوا عليه «سقوط ماكرون في معسكر إسرائيل» خلال العدوان الحالي.