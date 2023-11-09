أشتية يلتقي بوزيرة خارجية فرنسا بعد انتهاء قمة ماكرون لدعم غزة

بعد انتهاء القمة التي دعا لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم غزة التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بحضور سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، والقنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانديس.

اللقاء عٌقد بعد قمة ماكرون لدعم غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية تفاصيل اللقاء حيث أكد أشتية على أهمية العمل على خلق أفق سياسي من خلال حراك دولي متعدد الأطراف، يشمل كافة الأراضي الفلسطينية أساسه إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، داعيا فرنسا لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وذلك بعدما شهدت باريس قمة لدعم غزة بدعوة من ماكرون.

رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر ماكرون بسبب مؤتمر دعم غزة

وتابع: «نشكر الرئيس الفرنسي ماكرون على عقد هذا المؤتمر الهام ونريد البناء عليه، حيث لا بد من وقف الحرب ليصبح هناك معنى للإغاثة الإنسانية، والحلول المجتزأة لن تأتي بنتيجة».

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني من فرنسا والمجتمع الدولي بالعمل على منع كافة محاولات إسرائيل لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس، ومنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه على شعبنا في الضفة الغربية والقدس، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.