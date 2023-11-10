وفد «الرعاية الصحية» يزور فرنسا للاطلاع على أحدث التقنيات الطبية

زار وفد من هيئة الرعاية الصحية ترأسه الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، دولة فرنسا، بهدف الإطِّلاع على أحدث التطورات الطبية وآخر المستجدات التقنية بفرنسا، وكذلك التعرف على التجربة الفرنسية وفرص تعزيز التعاون في مجال التغطية الصحية الشاملة.

أوضحت الهيئة، في بيان، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج التعاون المصري الفرنسي للتدريب ونقل الخبرات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية متمثلة في الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، باعتبارها شريكًا للتنمية في القطاع الصحي في مصر.

وتابع بيان الهيئة: «خلال الزيارة جرى تفقد عدد من المنشآت الطبية في دولة فرنسا بهدف خلق فرص جديدة لتبادل الخبرات بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الرؤى مع أهم صناع القرار في مجال الصحة بدولة فرنسا».

أضاف: «استمرت الزيارة على مدار 6 أيام جرى خلالها تناقل الأفكار والأطروحات بما يعزز مناخ التطوير والابتكار الذي تتبناه هيئة الرعاية الصحية، فضلًا عن بحث سبل تعميق التعاون وتناقل الخبرات مع ممثلي الصحة العامة والحماية الاجتماعية الفرنسية، واتحاد المستشفيات الفرنسي، وممثلي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، كما جرت زيارة أكبر أمانة للمستشفيات بدولة فرنسا، للاطلاع على آخر المستجدات لديها في مجال الرعاية الصحية».

كما شارك عدد من قيادات الهيئة في ورشة عمل مثمِرة بهدف الوقوف على أحدث وآخر المستجدات التقنية في مجال الرعاية الصحية والعلاجية بما ينعكس بالإيجاب على إدارة المنشآت الصحية، وجودة الأداء داخل المنشآت الصحية، فضلًا عن دور تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأهمية تطويع التكنولوجيا الصحية في إدارة المنشآت.

شمل وفد هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والمشرف العام على شؤون الإمداد بالهيئة، والدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة، والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السنافيري مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، والدكتورة نهى الصناديدي مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة إيريني فرج مدير إدارة تخطيط المشروعات، والدكتورة نوران الدسوقي مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، والدكتور مازن علاء الدين، مسؤول ملف التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية.