تايلور سويفت تطلب من جمهورها عدم إلقاء هدايا على المسرح أثناء غنائها

دخلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت في نقاش مع جمهورها حول قيام المعجبين بإلقاء أشياء على المسرح أثناء العروض الحية، وطلبت من جمهورها خلال حفلها الذي قدمته في ملعب «ريفر بليت» الأرجنتيني، عدم إلقاء أشياء على المسرح أثناء غنائها، قائلة: «الأمر يخيفني حقًا عندما يتم إلقاء الهدايا على المسرح».

وقالت تايلور سويفت لجمهورها في الحفل أثناء جلوسها على البيانو، «التواصل يعني وجود حدود صحية لطيفة، فإنني أشعر بالخوف حقًا عندما يتم إلقاء الأشياء على المسرح حيث من الممكن أن يتسبب في تعثر الراقصين»، وتابعت: «أنا أحب أنكم أحضرتوا لي الهدايا وهذا لطيف للغاية، ولكن هل يمكنكم من فضلكم عدم رميها على المسرح؟»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تايلور سويفت تؤجل حفلها في الأرجنتين بسبب سوء الأحوال الجوية

وتتواجد تايلور سويفت في الأرجنتين ضمن جولتها الغنائية، وكان من المقرر أن تقدم تلك الحفل يوم الجمعة الماضي ولكن أجلتها إلى يوم الأحد بسبب سوء أحوال الطقس، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أنا أحب المطر ولكنني لن أعرض معجبيني أو زملائي من الفنانين وطاقم العمل للخطر أبدًا».